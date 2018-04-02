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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура проверила на готовность к пожарам 158 объектов в Ростовской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области и прокуратуры с 27 марта 2018 года проверили 158 объектов — торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«При проверках особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям», — говорится в сообщении.

На объектах проводятся пожарные учения, а также тренировки по эвакуации людей.

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