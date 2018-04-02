Прокуратура проверила на готовность к пожарам 158 объектов в Ростовской области
Сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области и прокуратуры с 27 марта 2018 года проверили 158 объектов — торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, сообщают в
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