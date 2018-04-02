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10:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде состоится фестиваль экстремальных видов спорта

Волгоградцев приглашают 7 апреля на Фестиваль экстремальных видов спорта Adrenalin Battle, приуроченному ко Всемирному дню здоровья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в программе мероприятия запланированы прыжки на батуте, спортивная акробатика, паркур, трикинг. Главным организатором мероприятия выступает региональное отделение общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России». К участию в фестивале допускаются все желающие.

По словам организаторов, проведение фестиваля способствует популяризации развивающих видов спорта, а также привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и подготовке спортивного резерва.

Мероприятие пройдет на базе ВГАФКа в 13:00. Заявки на участие в фестивале принимаются в ВРОО КЭВС «Адреналин» на электронную почту vladiacro@nextmail.ru. Контактные телефоны 89199819871 и 89889729742.

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