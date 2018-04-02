За долги арестовали судебный счет иркутской зоогалереи
Руководство зоопарка говорит, что не знали о штрафах.
Руководство зоопарка говорит, что не знали о штрафах.
За долги арестовали судебный счет иркутской зоогалереи. Информация об этом появилась на официальной странице зоопарка в соцсетях.
— При попытке оплатить налоги за прошедший год, мы вдруг обнаружили, что наш расчетный счёт арестован судебными приставами, а все деньги с него списаны, — пишет Людмила Ивушкина. — В итоге пришлось отложить на неопределённый срок исполнение своих финансовых обязательств не только перед налоговой службой, но и перед энергосбытом, поставщиками продуктов
В сообщении добавляют, что сумма задолженности — порядка 125 тысяч рублей. Всего же руководству зоогалереи вынесли порядка десяти штрафов. Сотрудники уже обратились к юристу, который выяснил, что санкции связаны с тем, зоопарк до сих пор не освободил территорию, которую он сейчас занимает — бывшее Иерусалимское кладбище.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.