Источник: Комсомольская правда

За долги арестовали судебный счет иркутской зоогалереи. Информация об этом появилась на официальной странице зоопарка в соцсетях.

— При попытке оплатить налоги за прошедший год, мы вдруг обнаружили, что наш расчетный счёт арестован судебными приставами, а все деньги с него списаны, — пишет Людмила Ивушкина. — В итоге пришлось отложить на неопределённый срок исполнение своих финансовых обязательств не только перед налоговой службой, но и перед энергосбытом, поставщиками продуктов и т. д.