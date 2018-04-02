ТРЦ «Июнь» экстренно эвакуировали в Красноярске

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Красноярска «Июнь» срочно эвакуировали вечером 1 апреля. Об этом сообщил «Комсомольской правде» — Красноярск посетитель комплекса.

— Пошел в кино — на боевик «Первому игроку приготовиться» — в «МОРИ СИНЕМА», — рассказывает Игорь М. — Сеанс начался в 20:25. И тут на самом интересном месте, примерно в 21:35, кино прекратили показывать. Зажегся свет, вошла женщина и объявила: «Без паники, все выходим на улицу!». В фойе мы услышали объявление: «Комплекс закрывается по техническим причинам. Просим покинуть помещение в течение 5 минут». Уже на улице увидели полицейских с автоматами. Но, что стряслось, почему нас вывели, никто так и не объяснил.

Несколько минут назад корреспондент «Комсомольской правды» — Красноярск попытался получить официальный комментарий от представителей комплекса. Но здесь заверяют: все в порядке.

— Никакого ЧП не произошло! — говорит Екатерина Хайленко, маркетолог ТРЦ «Июнь». — Поэтому и комментариев не будет.