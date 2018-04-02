ТРЦ «Июнь» экстренно эвакуировали в Красноярске
«Никаких ЧП не произошло!» — заявляют в комплексе.
«Никаких ЧП не произошло!» — заявляют в комплексе.
Один из крупнейших
— Пошел в кино — на боевик «Первому игроку приготовиться» — в «МОРИ СИНЕМА», — рассказывает Игорь М. — Сеанс начался в 20:25. И тут на самом интересном месте, примерно в 21:35, кино прекратили показывать. Зажегся свет, вошла женщина и объявила: «Без паники, все выходим на улицу!». В фойе мы услышали объявление: «Комплекс закрывается по техническим причинам. Просим покинуть помещение в течение 5 минут». Уже на улице увидели полицейских с автоматами. Но, что стряслось, почему нас вывели, никто так и не объяснил.
— Никакого ЧП не произошло! — говорит Екатерина Хайленко, маркетолог ТРЦ «Июнь». — Поэтому и комментариев не будет.
Напомним, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», когда при пожаре погибли 64 ребенка и взрослые, в стране идет масштабная проверка развлекательных комплексов, а также других мест массового пребывания людей. В МЧС предлагают: такие мероприятия нужно сделать внезапными, а не предупреждать о них предпринимателей за три дня.
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