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10:43 (мск), источник: Комсомольская правда

ТРЦ «Июнь» экстренно эвакуировали в Красноярске

«Никаких ЧП не произошло!» — заявляют в комплексе.

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Красноярска «Июнь» срочно эвакуировали вечером 1 апреля. Об этом сообщил «Комсомольской правде» — Красноярск посетитель комплекса.

— Пошел в кино — на боевик «Первому игроку приготовиться» — в «МОРИ СИНЕМА», — рассказывает Игорь М. — Сеанс начался в 20:25. И тут на самом интересном месте, примерно в 21:35, кино прекратили показывать. Зажегся свет, вошла женщина и объявила: «Без паники, все выходим на улицу!». В фойе мы услышали объявление: «Комплекс закрывается по техническим причинам. Просим покинуть помещение в течение 5 минут». Уже на улице увидели полицейских с автоматами. Но, что стряслось, почему нас вывели, никто так и не объяснил.

Несколько минут назад корреспондент «Комсомольской правды» — Красноярск попытался получить официальный комментарий от представителей комплекса. Но здесь заверяют: все в порядке.

— Никакого ЧП не произошло! — говорит Екатерина Хайленко, маркетолог ТРЦ «Июнь». — Поэтому и комментариев не будет.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», когда при пожаре погибли 64 ребенка и взрослые, в стране идет масштабная проверка развлекательных комплексов, а также других мест массового пребывания людей. В МЧС предлагают: такие мероприятия нужно сделать внезапными, а не предупреждать о них предпринимателей за три дня.

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