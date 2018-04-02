Дворцовый мост частично закрыт
Серьёзное ограничение движения действует в центре Петербурга. На Дворцовом мосту по центру снят асфальт, для проезда оставлены две полосы, сообщают очевидцы.
Серьёзное ограничение движения действует в центре Петербурга. На Дворцовом мосту по центру снят асфальт, для проезда оставлены две полосы, сообщают очевидцы.
Напомним, по данным ГАТИ, открылся сезон ремонта. С 1 апреля по 13 апреля ограничено движение транспорта по Дворцовому мосту, а также с 1 апреля по 3 апреля и с 7 апреля по 13 апреля — по Биржевой площади.
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