Почти 4 млн рублей собрали иркутские меценаты для больных детей

Почти 4 миллиона рублей собрали меценаты Иркутска на уникальный аппарат для Центра хирургии новорожденных областной детской Ивано-Матрёнинской клинической больницы.

В ходе торгов на аукционе, который вёл бессменный ведущий мероприятия, заслуженный артист России Яков Воронов, разыграли 16 лотов. Среди них — картины иркутских художников, уникальные предметы мебели и интерьера ручной работы, ювелирные украшения, дизайнерская одежда.

Самым дорогим лотом стал бронзовый дракон от творческой студии Натальи Бакут. Говорят, что таких всего два — и из них один находится в коллекции президента России. Конечная стоимость статуэтки составила полмиллиона рублей (при стартовой цене 70 тыс. руб.).

Средства, собранные на тринадцатом аукционе, пойдут на оснащение Центра хирургии новорождённых Ивано-Матрёнинской современным аппаратом ЭКМО компании Maquet. Это самый компактный и самый лёгкий в мире гибрид аппарата искусственного кровообращения и оксигенатора, который берёт на себя функции сердца и лёгких для их поддержки.

«Небольшой вес аппарата и простота в транспортировке делают его незаменимым при неотложной помощи. Для наших маленьких пациентов это жизненно необходимая техника», — подчёркивает главный врач больницы Владимир Новожилов.

Правда, стоимость аппарата несколько больше, чем собрали на аукционе, — 5 млн. руб. Но Благотворительный фонд им. Ю. Тена, который является его организатором, заверяет, что недостающие средства в любом случае будут собраны. Вручение аппарата медицинскому учреждению традиционно пройдёт осенью.

Кстати.