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10:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

Почти 4 млн рублей собрали иркутские меценаты для больных детей

В Иркутске прошёл XIII благотворительный аукцион «Дыхание жизни».

Почти 4 миллиона рублей собрали меценаты Иркутска на уникальный аппарат для Центра хирургии новорожденных областной детской Ивано-Матрёнинской клинической больницы.

В ходе торгов на аукционе, который вёл бессменный ведущий мероприятия, заслуженный артист России Яков Воронов, разыграли 16 лотов. Среди них — картины иркутских художников, уникальные предметы мебели и интерьера ручной работы, ювелирные украшения, дизайнерская одежда.

Самым дорогим лотом стал бронзовый дракон от творческой студии Натальи Бакут. Говорят, что таких всего два — и из них один находится в коллекции президента России. Конечная стоимость статуэтки составила полмиллиона рублей (при стартовой цене 70 тыс. руб.).

Средства, собранные на тринадцатом аукционе, пойдут на оснащение Центра хирургии новорождённых Ивано-Матрёнинской современным аппаратом ЭКМО компании Maquet. Это самый компактный и самый лёгкий в мире гибрид аппарата искусственного кровообращения и оксигенатора, который берёт на себя функции сердца и лёгких для их поддержки.

«Небольшой вес аппарата и простота в транспортировке делают его незаменимым при неотложной помощи. Для наших маленьких пациентов это жизненно необходимая техника», — подчёркивает главный врач больницы Владимир Новожилов.

Правда, стоимость аппарата несколько больше, чем собрали на аукционе, — 5 млн. руб. Но Благотворительный фонд им. Ю. Тена, который является его организатором, заверяет, что недостающие средства в любом случае будут собраны. Вручение аппарата медицинскому учреждению традиционно пройдёт осенью.

Кстати.

За 13 лет, что проходят благотворительные вечера «Дыхание жизни», фонду удалось отправить 67 ребятишек со всего Приангарья на лечение в ведущие российские и зарубежные клиники, приобрести различные медицинские аппараты в детские больницы Иркутской области.

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