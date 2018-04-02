Руководителей детских лагерей предупредили о подготовке к летнему сезону

В первую очередь, учредители, собственники, юридические лица либо индивидуальные предприниматели обязаны оповестить краевое управление ведомства о планируемых сроках открытия, датах начала и окончания каждой смены и количестве детей. Это необходимо сделать: — за 2 месяца до начала оздоровительного сезона для лагерей с дневным пребыванием детей и стационарных загородных лагерей; — за 1 месяц — для лагерей труда и отдыха и лагерей палаточного типа. Кроме того, в обязательства юридических лиц, эксплуатирующих загородные лагеря, входит оповещение краевого Управления Роспотребнадзора о сроках обработок территории от грызунов, насекомых и клещей.