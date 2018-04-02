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10:41 (мск), источник: НИА Красноярск

Руководителей детских лагерей предупредили о подготовке к летнему сезону

В преддверии летних каникул специалисты краевого Роспотребнадзора напоминают руководителям детских лагерей и оздоровительных пансионатов о необходимости подготовки к сезону.

В первую очередь, учредители, собственники, юридические лица либо индивидуальные предприниматели обязаны оповестить краевое управление ведомства о планируемых сроках открытия, датах начала и окончания каждой смены и количестве детей. Это необходимо сделать: — за 2 месяца до начала оздоровительного сезона для лагерей с дневным пребыванием детей и стационарных загородных лагерей; — за 1 месяц — для лагерей труда и отдыха и лагерей палаточного типа. Кроме того, в обязательства юридических лиц, эксплуатирующих загородные лагеря, входит оповещение краевого Управления Роспотребнадзора о сроках обработок территории от грызунов, насекомых и клещей.

Также в соответствии с законодательством РФ, юридическим лицам необходимо провести медосмотр работников организации питания и обслуживания водопровода и получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения саннормам. С порядком его выдачи можно ознакомиться на сайте краевого Управления Роспотребнадзора в разделе «Государственные услуги/выдача санитарно-эпидемиологических заключений на вид деятельности».

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