В Челябинске женщине, сломавшей руку в автобусе, выплатили 60 тысяч рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр — РИА Новости. Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный транспорт» по требованию прокуратуры региона возместило 60 тысяч рублей в качестве морального вреда 80-летней местной жительнице, которая сломала руку в резко затормозившем автобусе, сообщил в понедельник
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