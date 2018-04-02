В Челябинске женщине, сломавшей руку в автобусе, выплатили 60 тысяч рублей

По данным прокуратуры области, в январе 2017 года водитель МУП «Челябинский автобусный транспорт», управляя автобусом маршрута № 64, резко затормозил, в результате чего в автобусе упала 80-летняя женщина. У нее диагностирован перелом лучевой кости руки.