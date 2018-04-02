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10:45 (мск), источник: NewsKo

Скончалась Нина Абт-Нейферт

Коллектив Пермского театра оперы и балета с прискорбием сообщает, что 31 марта 2018 года после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, профессор кафедры сольного пения Пермского института культуры Нина Фердинандовна Абт-Нейферт.

Работала в Чувашском государственном музыкальном театре (1969−1973 гг.), Челябинском государственном театре оперы и балета им. М. И. Глинки (1973−1977 гг.), Красноярском государственном театре оперы и балета (1977−1981 гг.). С марта 1981 — ведущая солистка оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Лучшие партии — Тоска и Чио-Чио-Сан в операх Пуччини, Аида и Леонора в операх Верди, Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Наташа («Война и мир» Прокофьева, Государственная премия). Первое исполнение в России партий Ренаты («Огненный ангел» Прокофьева) и Октавии («Клеопатра» Массне).

В 2003 году Георгий Исаакян специально для Нины Абт-Нейферт поставил монооперу Франсиса Пуленка «Человеческий голос». Это была последняя премьера певицы. «Новый компаньон» писал тогда:

«Певица с неожиданной силой доказала, насколько велики её возможности — не только вокальные, но и актёрские. Смотришь — и вспоминаешь, что в своё время в кино “Человеческий голос” играла Анна Маньяни, итальянка, которая, не будучи красоткой, влюбила в себя весь народ. Абт—Нейферт тоже не старается быть красоткой. Она естественна и драматична, и полное отсутствие оперных поз, заламывания рук и прочих показных страданий делает эту оперу хорошим драматическим спектаклем. При этом со сцены всё время звучит человеческий голос — глубокий, благородный, ненадрывно сильный».

Прощание с Ниной Фердинандовной Абт-Нейферт состоится 3 апреля в 12.00 в фойе театра оперы и балета.

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