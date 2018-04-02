Скончалась Нина Абт-Нейферт

Работала в Чувашском государственном музыкальном театре (1969−1973 гг.), Челябинском государственном театре оперы и балета им. М. И. Глинки (1973−1977 гг.), Красноярском государственном театре оперы и балета (1977−1981 гг.). С марта 1981 — ведущая солистка оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Лучшие партии — Тоска и Чио-Чио-Сан в операх Пуччини, Аида и Леонора в операх Верди, Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Наташа («Война и мир» Прокофьева, Государственная премия). Первое исполнение в России партий Ренаты («Огненный ангел» Прокофьева) и Октавии («Клеопатра» Массне).

«Певица с неожиданной силой доказала, насколько велики её возможности — не только вокальные, но и актёрские. Смотришь — и вспоминаешь, что в своё время в кино “Человеческий голос” играла Анна Маньяни, итальянка, которая, не будучи красоткой, влюбила в себя весь народ. Абт—Нейферт тоже не старается быть красоткой. Она естественна и драматична, и полное отсутствие оперных поз, заламывания рук и прочих показных страданий делает эту оперу хорошим драматическим спектаклем. При этом со сцены всё время звучит человеческий голос — глубокий, благородный, ненадрывно сильный».