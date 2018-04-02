В Омске к 10 апреля МЧС проверит все крупные объекты
Согласовывается список на проверку еще 541 объекта.
Согласовывается список на проверку еще 541 объекта.
В Омске продолжается проверка объектов с массовым пребыванием людей, среди которых — торговые центры, кинотеатры, спортивные комплексы и другие. К апрелю проверено 10 из 57 учреждений по списку, согласованному с региональной прокуратурой. Все проверки исправности пожарной сигнализации и работы аварийных выходов должны завершиться к 10 апреля.
Сегодня, 2 апреля, заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Владислав Колодинский доложил врио губернатора Омской области Александру Буркову о ходе и промежуточных результатах проверок.
Владислав Колодинский:
— Проверяется работоспособность пожарной сигнализации, аварийных выходов, предназначенных для эвакуации людей. Выявлено 17 нарушений, которые устраняются в соответствии с предписаниями надзорных органов. Ситуация полностью под контролем. Работа организована, людей хватает.
По словам Колодинского, будут проверены другие заведения и учреждения города. В списке — 541 объект.
Кроме того, после пожара в общежитии техникума в поселке Новоомский, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей, были проверены все общежития учебных заведений региона.
Александр Бурков:
— Мне важно, чтобы вы контролировали устранение всех замечаний жестко. Никаких поблажек.
Напомним, что проверки в Омске начались после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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