В Омске к 10 апреля МЧС проверит все крупные объекты

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омске продолжается проверка объектов с массовым пребыванием людей, среди которых — торговые центры, кинотеатры, спортивные комплексы и другие. К апрелю проверено 10 из 57 учреждений по списку, согласованному с региональной прокуратурой. Все проверки исправности пожарной сигнализации и работы аварийных выходов должны завершиться к 10 апреля.

Сегодня, 2 апреля, заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Владислав Колодинский доложил врио губернатора Омской области Александру Буркову о ходе и промежуточных результатах проверок.

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Владислав Колодинский:

— Проверяется работоспособность пожарной сигнализации, аварийных выходов, предназначенных для эвакуации людей. Выявлено 17 нарушений, которые устраняются в соответствии с предписаниями надзорных органов. Ситуация полностью под контролем. Работа организована, людей хватает.

По словам Колодинского, будут проверены другие заведения и учреждения города. В списке — 541 объект.

Кроме того, после пожара в общежитии техникума в поселке Новоомский, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей, были проверены все общежития учебных заведений региона.

Александр Бурков:

— Мне важно, чтобы вы контролировали устранение всех замечаний жестко. Никаких поблажек.