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10:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе после матча ФК «Уфа» и «Зенита» хулиганы расписали надписями дома и остановки

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе после прошедшего накануне футбольного матча болельщики решили поддержать свою команду и оставили надписи «Зенит» на остановках общественного транспорта и фасадах жилых домов по улице Комарова неподалеку от стадиона «Нефтяник».

1 апреля игроки ФК «Уфа» встретились с «Зенитом» и уступили петербуржцам со счетом 1:2.

Надписи на остановках были удалены, в ближайшее время УЖХ Орджоникидзевского района также устранит написанное на фасадах жилых домов, сообщили в администрации района. По факту вандализма составлены соответствующие протоколы, заявление будет предано в правоохранительные органы. Виновные понесут соответствующее наказание.

Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

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