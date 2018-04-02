В Уфе после матча ФК «Уфа» и «Зенита» хулиганы расписали надписями дома и остановки

1 апреля игроки ФК «Уфа» встретились с «Зенитом» и уступили петербуржцам со счетом 1:2.
Надписи на остановках были удалены, в ближайшее время УЖХ Орджоникидзевского района также устранит написанное на фасадах жилых домов, сообщили в администрации района. По факту вандализма составлены соответствующие протоколы, заявление будет предано в правоохранительные органы. Виновные понесут соответствующее наказание.
Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.
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