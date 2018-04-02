Сочинская школьница получила 300 тысяч на развитие своего образовательного стартапа
В Сочи прошел федеральный форум «Венчурный акселератор», на котором около пяти тысяч школьников и студентов представляли свои стартапы в
В Сочи прошел федеральный форум «Венчурный акселератор», на котором около пяти тысяч школьников и студентов представляли свои стартапы в
Победительница Эрика Берген получила 300 тысяч рублей на развитие проекта «Электронное портфолио».
«Электронное портфолио» — это облачный сервис, который позволяет формировать и вести свое портфолио достижений. В первую очередь сервис будет полезен школьникам, которые готовятся к поступлению в вузы и студентам для того, чтобы представить свои достижения работодателям.
— В моем личном портфолио появилось большое достижение — открытие инвестиционного раунда — это большая победа для каждого основателя стартапа, — рассказывает победительница Эрика Берген.
300 тысяч рублей будут направлены на разработку рабочей версии проекта, которая должна появиться в мае этого года. А с сентября для школьников и студентов запустят мобильные приложения.
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