Весна, как снег на голову. Какие проблемы оттепель принесла в Приангарье?

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Обычно весна в Иркутской области, как и во многих регионах России, приносит с собой два главных бедствия — сначала падающие с неочищенных крыш сосульки и глыбы льда, затем — паводки и подтопления. И обе эти проблемы в нынешнем году обострены до предела.

Виной тому рекордное количество осадков, которое обрушилось на Приангарье зимой и в начале марта.

Переправы на замке.

По данным на полдень 27 марта, из-за неудовлетворительного состояния льда, в Иркутской области закрыли 14 ледовых переправ.

Четыре — в Тайшетском районе, по две — в Братском и Шелеховском районах, по одной — в Аларском, Балаганском, Бодайбинском, Нижнеудинском, Усть-Кутском районах. С 26 марта прекратила работу Ольхонская переправа на Байкале. Как говорят инспекторы ГИМС, кашеобразный лёд на въездах и выездах, его игольчатая структура и образовавшиеся промоины на трассе не позволяют эксплуатировать ледовую дорогу дальше. Теперь добраться до острова можно только на судне на воздушной подушке, которое предоставляет муниципалитет. Согласно информации, размещённой на официальном сайте Ольхонского района, каждый день судно совершает три рейса до острова (в 13:00, 14:00 и 15:00 часов) и обратно. Жителей перевозят бесплатно. Работать судно будет до 10 апреля.

Также спасатели просят туристов не выходить на популярный маршрут «Старая Ангасолка (149-й км КБЖД) — Слюдянка». Толщина байкальского льда в этих местах варьируется в пределах 60−65 см, но при этом на нём наблюдается скопление воды, что приводит к разрушению его целостности, в береговых зонах лёд рыхлый и непрочный, местами — открытая вода в заберегах.

По состоянию на 26 марта, в 17 районах области действуют 40 ледовых переправ для автотранспорта и три пеших ледовых перехода: два через Лену — Киренск — Мельничный, Киренск — Пролетарский и один через Киренгу — Киренск — Гарь.

Фольклором по бездорожью.

Как всегда, сначала на дорогах растаял снег, затем поплыл асфальт. Администрация Иркутска сообщает, что в областном центре уже начали ямочный ремонт.

Для его проведения используют специальную технику — рециклеры, с помощью которых можно засыпать ямы при минусовых температурах.

В первую очередь ремонтируют те участки дорог, по которым есть предписания ГИБДД. Жители также могут оставить заявки по телефону в Иркутске 48−70−86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».

В середине апреля, когда окончательно потеплеет, к ремонту дорог подключат более производительные машины.

Кстати, плохое состояние дорог в Черемховском районе вдохновило местных жителей на сочинение частушек. Они спели их прямо на фоне ям и колдобин, ролик под названием «Фольклором по бездорожью» опубликовали на youtube. К проблеме отнеслись с юмором. В частушках есть, к примеру, такие строки: «Ой лёд-ледок, развезло дорогу. На работу не доеду. Ну и слава Богу!».

Подтопления уже начались.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в центр управления в кризисных ситуациях и на Единый телефон пожарно-спасательной службы регионального МЧС России поступают десятки звонков от населения. Люди сообщают о подтоплении талыми водами в Иркутске, а также в Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Братском, Жигаловском и Слюдянском районах. Информацию передают главам муниципалитетов, жителям помогают откачивать воду и отводить её от жилых домов и при-усадебных участков.

«В большинстве случаев сами жители забывают подготовиться к весне: не проводят элементарные превентивные мероприятия по уборке снега, очистке водоотводных каналов и ливневой канализации. Главы администраций, старосты, добровольные пожарные формирования реагируют на каждую жалобу об угрозе подтопления, в первую очередь помощь оказывают маломобильным жителям, многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам», — отметил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Спасатели рекомендуют населению заблаговременно оценить ситуацию и, в случае возможного подтопления, обратиться в местную администрацию. Гражданам, живущим в низменных участках и у склонов гор, необходимо самостоятельно подготовиться к возможным ЧП. В первую очередь — подготовить необходимый запас продуктов, мешки с песком, лопаты, насосы и другие приспособления для отвода потока воды, иметь под рукой заряженный телефон, в котором сохранены номера экстренных служб, собрать документы и вещи на случай эвакуации.

«Лавина» с крыши.

В редакцию «АиФ в ВС» обратилась иркутянка Ирина. В то, что она рассказала корреспондентам, даже сложно поверить: на её сестру Анастасию, которая живёт в посёлке Артёмовский Бодайбинского района, обрушилась целая «лавина» с крыши одного из домов.

От удара снежной глыбы Настя потеряла сознание и пролежала под упавшим на неё сугробом около четырёх часов.

«Моя сестра должна была прийти в местную школу, но так и не появилась ни в учреждении, ни дома. Тревогу забил её муж, когда вернулся домой с работы. Зная путь, которым она обычно ходит, отправился на поиски Насти и, увидев по дороге огромный сугроб, понял, что она может быть под снегом, и вытащил её, — рассказывает Ирина, уточняя, что её родственницу доставили в реанимацию Бодайбинской районной больницы. Только там она пришла в сознание».

«Дорога возле этого дома, с которого сошёл снег, — проходное место. Рядом располагается школа, по ней часто ходят дети», -добавляет девушка.

Как выяснилось, снег на жительницу посёлка сошёл с одноэтажного здания по улице Артёмовской, которое нельзя однозначно называть ни жилым, ни административным. Раньше дом занимала музыкальная школа, теперь — половина его отдана под жильё, половина — под больницу посёлка. В администрации Бодайбо и района корреспонденту «АиФ в ВС» заявили, что снег упал на жительницу посёлка с крыши «частной» стороны дома. К тому времени со стороны больницы сугроба уже не было — то ли он съехал сам, по счастливой случайности никого не задев, то ли его убрали поселковые власти. А если дом жилой и, как говорят чиновники «не включён в перечень муниципального имущества», то и убирать снег с него должен собственник. На вопрос о том, могли ли власти повлиять на хозяина дома, в администрации Артёмовского поселения ответили, что таких механизмов нет, разве что можно было попросить владельца здания почистить крышу, объяснив, что снег на ней представляет опасность для людей.

Тревожный прогноз.

По официальному прогнозу Росгидромета, в третьей декаде апреля — начале мая в Иркутской области может возникнуть сложная ситуация, связанная со вскрытием рек.

Из-за больших запасов воды, накопившихся в снегах, возможны паводки и подтопления, в том числе северных территорий. Росгидромет сообщает, что в бассейнах Братского, Усть-Илимского водохранилищ и Байкала снега больше, чем в прошлом году, на 12−39 мм, в бассейне Ангары накопилось 110−165% осадков от нормы, местами — 200%.

На Верхней Лене ожидают половодье выше обычного на полметра — метр, местами — до полутора метров. Возможно подтопление населённых пунктов, расположенных по берегам рек Бирюса, Верхняя Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия, Ока и их притоков.

Важно.