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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцы напишут «Тотальный диктант» на Колесе обозрения и в Историческом музее

Культура и бизнес идут навстречу грамотности.

Источник: РИА "Новости"

Челябинцы смогут написать «Тотальный диктант» на 35 площадках города — акция состоится 14 апреля, регистрация откроется 4 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

В этом году к традиционным площадкам «Тотального диктанта» (ЮУрГУ, ЧелГУ, библиотеки) присоединились несколько новых. Впервые в истории акции участники будут писать диктант в воздухе. Команда филологов будет диктовать текст для посетителей Колеса обозрения «360» (Мегаполис).

Кроме того, в 2018 году к «Тотальному диктанту» присоединились две прогрессивные площадки — «Лекторий КЦ 11» и «Точка кипения». «Лекторий КЦ11» — пространство для продвинутых, креативных молодых людей. «Приятная обстановка, камерность, дизайнерский интерьер создадут атмосферу не только грамотности, но и творчества. “Лекторий” понравится участникам, которые хотят открыть новый взгляд на пространство зала, кого тяготят академические аудитории и строгий дресс-код», — говорится в анонсе.

Особая категория площадок — музеи Челябинска. Здесь участники акции смогут не только проверить свои знания, но и приобщиться к искусству. В этом году «Тотальный диктант» проходит в Челябинском музее изобразительных искусств и Историческом музее Южного Урала.

Посмотреть весь список площадок можно здесь.

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