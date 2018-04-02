В Крыму наказали фотографа, использовавшего сову сипуху для фото
Прокуратура добилась привлечения его к ответственности.
Прокуратура добилась привлечения его к ответственности.
Прокуратура опротестовала решение Судакского горсуда принял о закрытии административного дела на фотографа. Мужчина фотографировал туристов на тропе Голицына в Судаке с совой сипухой, которая отнесена к исчезающим видам и охраняется международными договорами.
— Установлено, что решение суда является незаконным, — сообщает
В итоге решение Судакского городского суда было прокуратурой опротестовано. Верховный Суд Республики Крым поддержал прокурора. После итогам нового рассмотрения дела фотографа оштрафовали, а редкую птицу конфисковали.
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