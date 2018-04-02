В Крыму наказали фотографа, использовавшего сову сипуху для фото

Прокуратура опротестовала решение Судакского горсуда принял о закрытии административного дела на фотографа. Мужчина фотографировал туристов на тропе Голицына в Судаке с совой сипухой, которая отнесена к исчезающим видам и охраняется международными договорами.

— Установлено, что решение суда является незаконным, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, — принято при наличии в материалах дела достаточных доказательств совершения фотографом правонарушения предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. Фотографу вменяют уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых.