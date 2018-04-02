В Москве в понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности

Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды «Фобос», в понедельник в Москве будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, и к середине дня специалисты ожидают показатель в 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.