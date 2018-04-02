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12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр объявил 2 апреля «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и тумана.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 760 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды «Фобос», в понедельник в Москве будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, и к середине дня специалисты ожидают показатель в 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.

Синоптики: в московском регионе ожидается пониженное атмосферное давление
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
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