В Москве в понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр объявил 2 апреля «желтый» уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Гидрометцентр объявил 2 апреля «желтый» уровень погодной опасности в Москве
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды «Фобос», в понедельник в Москве будет дуть
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