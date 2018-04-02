Мужчина после распития спиртного устроил стрельбу из окна квартиры на севере Москвы

«В ночь на воскресенье, 1 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире на ул. 3-я Радиаторская, д. 5. Вскрывшие дверь квартиры полицейские установили, что 31-летний житель квартиры в ходе распития спиртного со знакомым достал охотничье ружье и по меньшей мере четыре раза выстрелил из окна во двор», — рассказали в полиции.