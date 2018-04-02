Благоустраивать скверы и дворы Красноярска начнут с июня
Планируют уложиться за лето.
Планируют уложиться за лето.
Большое ремонт дворов и благоустройство скверов в Красноярске начнется с первых чисел июня. Об этом рассказал на совещании глава города Сергей Еремин.
По планам, в нынешнем году предполагается обновить 153 двора и 11 скверов. Кроме того, идет проверка тех объектов, что отремонтировали в прошлом году. Если с ними будет
Итак, до середины апреля требуется разработать
Кроме 11 скверов, к ним добавятся еще четыре. Это «Львовский», «Добрый» на Новосибирской, парк на Молокова, «Уютный дворик» на Маркса, 21.
Основная часть работ — формирование дорожек и газонов — должна быть закончена к 25 августа. А ближе к осени в скверах собираются высадить 12 тысяч больших деревьев. Ведь в жару они могут попросту не прижиться.
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