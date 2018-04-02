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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Благоустраивать скверы и дворы Красноярска начнут с июня

Планируют уложиться за лето.

Источник: Комсомольская правда

Большое ремонт дворов и благоустройство скверов в Красноярске начнется с первых чисел июня. Об этом рассказал на совещании глава города Сергей Еремин.

По планам, в нынешнем году предполагается обновить 153 двора и 11 скверов. Кроме того, идет проверка тех объектов, что отремонтировали в прошлом году. Если с ними будет что-то не так, огрехи устранят.

Итак, до середины апреля требуется разработать сметно-проектную документацию. На каждый сквер выделили 10−11 миллионов рублей. После окончания конкурсов и выбора подрядчика примутся за ремонт. Ориентировочно это произойдет в начале июня.

Кроме 11 скверов, к ним добавятся еще четыре. Это «Львовский», «Добрый» на Новосибирской, парк на Молокова, «Уютный дворик» на Маркса, 21.

Основная часть работ — формирование дорожек и газонов — должна быть закончена к 25 августа. А ближе к осени в скверах собираются высадить 12 тысяч больших деревьев. Ведь в жару они могут попросту не прижиться.

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