Родственники смогут забрать вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне»

Родственники смогут получить личные вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, изъятые при осмотре на месте происшествия личные вещи потерпевших будут выдаваться следствием по предварительной записи по телефону: 36−68−87, поэтапно с 9 часов по 20 часов ежедневно с 4 апреля 2018 года по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 4.

Также следователи сотрудничают со всеми, кому что-либо известно о трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре. Для следствия важна любая информация от потерпевших, свидетелей и очевидцев пожара. Это необходимо для восстановления картины преступления и установления истинной причины возникновения пожара.