Родственники смогут забрать вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне»
Личные вещи будут выдаваться поэтапно.
Личные вещи будут выдаваться поэтапно.
Родственники смогут получить личные вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне».
Как сообщает
Также следователи сотрудничают со всеми, кому
Телефон для связи: 8−909−517−00−98, адрес следственного управления СК РФ по КО: улица Николая Островского 13, а.
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