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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На Пасху для казанцев запустят дополнительные автобусы, а храмы обследуют кинологи

Стали известны подробности празднования Пасхи в Казани.

Так, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проведет богослужение в Раифском Богородицком мужском монастыре, а 8 апреля в 18.00 возглавит праздничное богослужение в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Вообще же, в ночь с 7 на 8 апреля праздничные богослужения с крестными ходами запланированы во всех казанских храмах.

Как сообщили в ходе делового понедельника в мэрии, в местах проведения празднования будут усилено дежурство полицейских, а сами храмы предварительно будут обследованы кинологами.

По окончании богослужений в ночь с субботы на воскресенье казанцы смогут уехать домой на специально организованном транспорте. От остановки «Центральный стадион» автобусы отправятся в Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский районы, а также Азино-1, 10 микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.

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