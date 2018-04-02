На Пасху для казанцев запустят дополнительные автобусы, а храмы обследуют кинологи
Стали известны подробности празднования Пасхи в Казани.
Стали известны подробности празднования Пасхи в Казани.
Так, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проведет богослужение в Раифском Богородицком мужском монастыре, а 8 апреля в 18.00 возглавит праздничное богослужение в Благовещенском соборе Казанского кремля.
Вообще же, в ночь с 7 на 8 апреля праздничные богослужения с крестными ходами запланированы во всех казанских храмах.
Как сообщили в ходе делового понедельника в мэрии, в местах проведения празднования будут усилено дежурство полицейских, а сами храмы предварительно будут обследованы кинологами.
По окончании богослужений в ночь с субботы на воскресенье казанцы смогут уехать домой на специально организованном транспорте. От остановки «Центральный стадион» автобусы отправятся в Авиастроительный, Кировский и
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