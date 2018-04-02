На Пасху для казанцев запустят дополнительные автобусы, а храмы обследуют кинологи

Так, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проведет богослужение в Раифском Богородицком мужском монастыре, а 8 апреля в 18.00 возглавит праздничное богослужение в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Вообще же, в ночь с 7 на 8 апреля праздничные богослужения с крестными ходами запланированы во всех казанских храмах.

Как сообщили в ходе делового понедельника в мэрии, в местах проведения празднования будут усилено дежурство полицейских, а сами храмы предварительно будут обследованы кинологами.