ВСЖД получила Гран-при на выставке «Байкалтур»

Как сообщает 2 апреля
ВСЖД принимает участие в туристической выставке с 2012 года. Мероприятие проходит в преддверии начала туристического сезона и очень актуально для железной дороги: в теплые месяцы года поток российских и иностранных гостей на самый популярный маршрут — Кругобайкальскую железную дорогу — неуклонно растет. В прошлом году по КБЖД было перевезено более 56 тыс. пассажиров, что превышает показатель 2016 года почти на 20%.
Для удобства отдыхающих ежегодно увеличивается количество маршрутов в направлении КБЖД, ведется реконструкция станций инфраструктуры, обновляются базы отдыха, расположенные на территории «золотой пряжки» Транссиба.
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