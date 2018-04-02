ВСЖД получила Гран-при на выставке «Байкалтур»

ВСЖД принимает участие в туристической выставке с 2012 года. Мероприятие проходит в преддверии начала туристического сезона и очень актуально для железной дороги: в теплые месяцы года поток российских и иностранных гостей на самый популярный маршрут — Кругобайкальскую железную дорогу — неуклонно растет. В прошлом году по КБЖД было перевезено более 56 тыс. пассажиров, что превышает показатель 2016 года почти на 20%.