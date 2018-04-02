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12:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

ВСЖД получила Гран-при на выставке «Байкалтур»

Восточно-Сибирская железная дорога стала одним из лучших участников международной выставки «Байкалтур», которая прошла в Сибэкспоцентре в Иркутске с 28 по 31 марта 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 2 апреля пресс-служба ВСЖД, магистраль получила Гран-при — высшую награду выставки — за «самый концептуальный стенд и высокий уровень работы персонала».

ВСЖД принимает участие в туристической выставке с 2012 года. Мероприятие проходит в преддверии начала туристического сезона и очень актуально для железной дороги: в теплые месяцы года поток российских и иностранных гостей на самый популярный маршрут — Кругобайкальскую железную дорогу — неуклонно растет. В прошлом году по КБЖД было перевезено более 56 тыс. пассажиров, что превышает показатель 2016 года почти на 20%.

Для удобства отдыхающих ежегодно увеличивается количество маршрутов в направлении КБЖД, ведется реконструкция станций инфраструктуры, обновляются базы отдыха, расположенные на территории «золотой пряжки» Транссиба.

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