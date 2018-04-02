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12:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

С улиц Екатеринбурга вывезли 756 тонн снега

Это — не норма.

В апреле в уральской столице пройдет генеральная уборка после затяжной зимы. Постановление администрации города уже подписано, сообщила «Уралинформбюро» председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

В документе прописан план мероприятий, в результате которых из мегаполиса будет вывезен снег и накопившийся под ним мусор. 21 апреля пройдет общегородской субботник — День чистоты.

За весь зимний период в Екатеринбурге выпало 118,2 миллиметра осадков, что ниже среднегодовой нормы на 11%. С улично-дорожной сети вывезено почти 756 тонн снега — 69% от запланированного коммунальщиками на сезон объема.

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