С улиц Екатеринбурга вывезли 756 тонн снега

В апреле в уральской столице пройдет генеральная уборка после затяжной зимы. Постановление администрации города уже подписано, сообщила «Уралинформбюро» председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

В документе прописан план мероприятий, в результате которых из мегаполиса будет вывезен снег и накопившийся под ним мусор. 21 апреля пройдет общегородской субботник — День чистоты.