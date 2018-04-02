В Башкирии самый рискованный прогноз паводка по Зауралью

Для них характерны заторы, движение воды поверх льда, выход из берегов, быстрые и локальные повышения уровня воды. Если крупные реки набирают максимальный уровень паводка к началу мая, степные и горные реки достигают пиковых значений в первые дни после вскрытия.
Серьезная ситуация может возникнуть в степных районах Зауралья — Хайбуллинском, Баймакском и Абзелиловском. В этих регионах зафиксировано промерзание почвы до 2 метров, толщина ледового покрова — более 1 метра, запасы воды в снеге по Хайбуллинскому району составляют 100%, то есть имеются предпосылки для бурного развития паводка.
Ситуации, аналогичные нынешнему сценарию в Зауралье, наблюдались в 1998, 2005 и 2013 годах, напомнил на совещании в правительстве министр экологии РБ Илдар Хадыев.
Самые крупные реки Зауралья — Сакмара и Таналык, относятся к бассейну реки Урал, и не влияют на прохождение паводка на основных реках Башкирии, напомнили в Башгидромете.
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