Бронирование путевок в детские летние лагеря стартует 13 апреля

Начало записи на Социальном портале министерства в 9 часов.

Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере. С удобствами за пределами корпуса — 30% от общей стоимости путевки; с удобствами на этаже — 35%; с удобствами в номере — 40%. С предоставлением санаторных услуг — 50% от общей стоимости путевки.

Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства в разделе «Служба семьи» подраздел «Отдых и оздоровление детей Самарской области». Кроме этого на период бронирования путевок будут работать телефоны «горячей линии»: 356−02−84 и 956−03−14.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения данной путевки необходимо обращаться в отделение комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.

Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тысяч путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 2018 году планируется сохранить количество приобретаемых путевок на уровне прошлого года.