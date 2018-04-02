Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
В каких семьях вырастают читающие дети
Огонь не пройдет: как уберечь себя и близких от пожара
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Это еще не все»: Сергей Лавров о зеркальном ответе Вашингтону
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
Анжелика Варум пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
12:21 (мск), источник: Volga News

Бронирование путевок в детские летние лагеря стартует 13 апреля

В этом году бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в течение трех дней: 13 и 28 апреля и 11 мая. Об этом «Волга Ньюс» сообщили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Начало записи на Социальном портале министерства в 9 часов.

Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере. С удобствами за пределами корпуса — 30% от общей стоимости путевки; с удобствами на этаже — 35%; с удобствами в номере — 40%. С предоставлением санаторных услуг — 50% от общей стоимости путевки.

Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства в разделе «Служба семьи» подраздел «Отдых и оздоровление детей Самарской области». Кроме этого на период бронирования путевок будут работать телефоны «горячей линии»: 356−02−84 и 956−03−14.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Для получения данной путевки необходимо обращаться в отделение комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя.

Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тысяч путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На 2018 году планируется сохранить количество приобретаемых путевок на уровне прошлого года.

Всего этим летом в Самарской области будут работать 52 детские организации отдыха и оздоровления, из них 31 загородный летний лагерь, 14 лагерей санаторного типа и 7 специализированных лагерей (спортивной, военно-спортивной направленности). В 2017 году также работали 52 детских оздоровительных лагеря.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Экс-бенефициар холдинга "ВБМ-Групп" Андрей Ищук признан банкротом
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
На чем и сколько зарабатывает Дональд Трамп
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Первый дрон «Почты России» разбился об стену вскоре после взлета
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Как санкции США и Европы влияют на добычу нефти в России
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора Перенесший срочную операцию на открытом сердце актер произнес свою знаменитую фразу из культового боевика
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь