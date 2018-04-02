Туристы получат свою полицию
МВД организует спецподразделения для защиты гостей чемпионата мира по футболу.
МВД организует спецподразделения для защиты гостей чемпионата мира по футболу.
«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции», — сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.
В соответствии с решением министра до 5 мая в
В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием туристов с 25 мая по 25 июля. Для этого, по словам госпожи Волк, в ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены
Набирать в указанные подразделения планируется сотрудников, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение. Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении их правонарушений.
Для идентификации сотрудники туристической полиции будут носить на форменной одежде дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.
Госпожа Волк напомнила, что в столице с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Его сотрудники владеют английским и французским языками.
Николай Сергеев.
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