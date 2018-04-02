Туристы получат свою полицию

Источник: РИА "Новости"

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции», — сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк.

В соответствии с решением министра до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах их штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции.

В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием туристов с 25 мая по 25 июля. Для этого, по словам госпожи Волк, в ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели «положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции».

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Набирать в указанные подразделения планируется сотрудников, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение. Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении их правонарушений.

Для идентификации сотрудники туристической полиции будут носить на форменной одежде дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.

Госпожа Волк напомнила, что в столице с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Его сотрудники владеют английским и французским языками.