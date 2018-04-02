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12:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские учёные избраны профессорами РАН

Как сообщает пресс-служба ННГУ им. Лобачевского, профессора вуза Михаил Рыхтик и Алексей Федоров удостоены званий профессоров РАН.

Источник: Reuters

«Университет всегда гордится своими выпускниками и сотрудниками, достигающими высот по разным направлениям профессиональной деятельности. И особо приятно, когда это достижения в сфере науки и образования. За плечами наших молодых профессоров РАН стоят их коллективы, научные группы, молодые и талантливые учёные, которые вместе двигают науку во благо нашего Отечества», — прокомментировал назначение ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

Предполагается, что в новом звании нижегородские учёные займутся повышением качества деятельности РАН во взаимодействии с органами государственной власти и ведущими вузами России, популяризацией научных достижений в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности.

Согласно информации, в 2018 году на звание профессора РАН претендовали 816 человек. Согласно постановлению президиума, его могут получить только доктора наук не старше 50 лет.

Напомним, директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев в сентябре 2017 года был утвержден президентом РАН.

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