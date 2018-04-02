Нижегородские учёные избраны профессорами РАН
Как сообщает
Как сообщает
«Университет всегда гордится своими выпускниками и сотрудниками, достигающими высот по разным направлениям профессиональной деятельности. И особо приятно, когда это достижения в сфере науки и образования. За плечами наших молодых профессоров РАН стоят их коллективы, научные группы, молодые и талантливые учёные, которые вместе двигают науку во благо нашего Отечества», — прокомментировал назначение ректор ННГУ Евгений Чупрунов.
Предполагается, что в новом звании нижегородские учёные займутся повышением качества деятельности РАН во взаимодействии с органами государственной власти и ведущими вузами России, популяризацией научных достижений в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности.
Согласно информации, в 2018 году на звание профессора РАН претендовали 816 человек. Согласно постановлению президиума, его могут получить только доктора наук не старше 50 лет.
Напомним, директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев в сентябре 2017 года был утвержден президентом РАН.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.