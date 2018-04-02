«Мегаполис», «Карнавал», «Комсомолл»: прокуратура нашла пожарные нарушения в ТРЦ Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

К настоящему моменту начаты проверки в 26 торговых центрах, проверки окончены в ТРЦ «Карнавал», ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ «Свердловск», ТРЦ «Радуга парк», ТРЦ «Аида», ТРЦ «Гулливер», ТРЦ «Комсомолл», сообщает пресс-служба свердловского ведомства.

Наименьшее количество нарушений выявлено в Торгово-развлекательном центре «Радуга парк». Так, в ТРЦ «Свердловск» на путях эвакуации располагаются торговые киоски, пожарная сигнализация работает не корректно (в некоторых местах торгового центра ее не слышно), ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), при отделке ТРЦ «Свердловск» использованы горючие материалы. В ТРЦ «Мегаполис» отсутствуют знаки путей эвакуации.

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В детском центре «Планета игрек» при нажатии пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени; центральный выход игровой зоны не соответствует нормативам; планы эвакуации не соответствуют, размещены не на видных местах; на входе-выходе нет знаков пожарной безопасности, стрелок, указывающих направление движения, заблокирована дверь на путях эвакуации.

Общими нарушениями ТРЦ «Аида» и «Гулливер», расположенными в Кировском районе Екатеринбурга, являются: отсутствие знаков путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов менее нормы (1,2 м), отсутствие в пожарных коробах огнетушителей и пожарных рукавов, захламление выходов, нарушены конструктивные элементы зданий (произведена перепланировка).

В ТРЦ «Комсомолл» пожарные выходы захламлены, двери эвакуационных выходов закрыты, не срабатывает сигнализация, при отделке ТРЦ используются горючие материалы, планы эвакуации не соответствуют действительности. Проверки на данном направлении продолжаются.

По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к нарушителям, прокуратура будет добиваться реального устранения нарушений. Кроме того, на горячую линию прокуратуры города (тел. 229−29−54) поступило 92 обращения по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах.

По всем жалобам организовано проведение надзорных мероприятий. При наличии адреса для обратной связи заявителю будет направлен ответ в сроки, установленные действующим законодательством.