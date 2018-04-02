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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

22 апреля пермяки смогут увидеть звездопад

Пик метеорного потока Лериды придется на 22.49.

В апреле пермяки смогут наблюдать метеорный поток Лириды. По информации пермского планетария, наблюдать уникальное явление можно будет с 19 по 25 апреля в ночные и утренние часы. Пик звездопада ожидается 22 апреля в 22.49, предполагается, что интенсивность составит от 28 до 60 метеоров в час.

Жители Земли наблюдают за Лиридами очень давно. Первые записи о них датируются 7 веком до нашей эры. Так, в Китае сохранилось упоминание о звездопаде в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. Жившие тогда астрономы отметили, что «звезды падали как дождь.

Лириды образованы кометой Тэтчер, наблюдать за ними лучше под утро.

Также отметим, что в пермском зоопарке появились новые жители — белоплечие орланы. Парочку птиц переселили из московского зоопарка. Их можно увидеть в большом вольере посреди клеток с копытными животными.

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