22 апреля пермяки смогут увидеть звездопад

В апреле пермяки смогут наблюдать метеорный поток Лириды. По информации пермского планетария, наблюдать уникальное явление можно будет с 19 по 25 апреля в ночные и утренние часы. Пик звездопада ожидается 22 апреля в 22.49, предполагается, что интенсивность составит от 28 до 60 метеоров в час.

Жители Земли наблюдают за Лиридами очень давно. Первые записи о них датируются 7 веком до нашей эры. Так, в Китае сохранилось упоминание о звездопаде в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. Жившие тогда астрономы отметили, что «звезды падали как дождь.

Лириды образованы кометой Тэтчер, наблюдать за ними лучше под утро.