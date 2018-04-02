Из краснодарского цирка сбежала обезьяна Ричард
Сбежавшее животное уже поймали и вернули обратно.
Сбежавшее животное уже поймали и вернули обратно.
На кадрах видеозаписи, которую выложили очевидцы в соцсетях, запечатлено, как обезьяна ходит по проезжей части.
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