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15:46 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре планируют построить Южную обводную дорогу

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги по поиску подрядчика, который займется проектированием первого этапа Южной обводной дороги.

Источник: РИА "Новости"

На первом этапе планируется построить дорогу на участке от улицы Водников до улицы Самарской. В планах минтранса построить дорогу вдоль реки Самара, которая соединит улицу Водников с Южным шоссе. Таким образом, в городе появится дорога, которая объединит три моста Южный, на улице Главной и Фрунзенский.

Для создания проекта из бюджета области планируется выделить 22 млн рублей. Проект должен быть готов до 13 августа 2019 года. Деньги подрядчик получит в два этапа: 10 млн рублей в 2018 году, 12 млн рублей в 2019 году.

Подрядчика планируется выбрать в конце апреля. В обязанности выбранной компании войдет также подготовка перечня строений и земельных участков, подлежащих изъятию или сносу для строительства новой дороги. Также должна быть продумана схема размещения инженерных сетей, остановок общественного транспорта, развязки с мостом на улице Главной. Будет проведена и историко-культурная экспертиза строительного участка и другие работы.

Южная обводная дорога поможет разгрузить дороги города от грузового транспорта. В планах минтранса и властей города продлить Южную обводную дорогу до Заводского шоссе, пишет Самру.ру.

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