На Шлиссельбургском водители блуждают в паровом тумане

Как сообщили очевидцы, около полудня горячая вода разливается по Шлиссельбургскому проспекту рядом с пересечением с проспектом Обуховской Обороны. Кипяток растекается не только по проезжей части, но и по газонам. Несмотря на плюсовую температуру, место прорыва заволокло паром. По словам водителей, пелена настолько плотная, что дальше полуметра впереди уже ничего не видно.
«Фонтанка» запросила комментарий у оперативных служб города.
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