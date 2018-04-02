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12:39 (мск), источник: Фонтанка

На Шлиссельбургском водители блуждают в паровом тумане

Из-за лопнувшей трубы проезжую часть в Невском районе Петербурга заливает кипятком. Угодившие в зону подтопления автомобилисты жалуются, что дорогу можно различить с трудом.

Как сообщили очевидцы, около полудня горячая вода разливается по Шлиссельбургскому проспекту рядом с пересечением с проспектом Обуховской Обороны. Кипяток растекается не только по проезжей части, но и по газонам. Несмотря на плюсовую температуру, место прорыва заволокло паром. По словам водителей, пелена настолько плотная, что дальше полуметра впереди уже ничего не видно.

«Фонтанка» запросила комментарий у оперативных служб города.

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