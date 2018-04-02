На Шлиссельбургском водители блуждают в паровом тумане

Как сообщили очевидцы, около полудня горячая вода разливается по Шлиссельбургскому проспекту рядом с пересечением с проспектом Обуховской Обороны. Кипяток растекается не только по проезжей части, но и по газонам. Несмотря на плюсовую температуру, место прорыва заволокло паром. По словам водителей, пелена настолько плотная, что дальше полуметра впереди уже ничего не видно.