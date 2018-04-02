Петербургские улицы начали отмывать от зимней грязи

На улицы Петербурга вывели 257 подметально-вакуумных машин, в том числе 27 мощных дорожных пылесосов, которые были закуплены в декабре. Тротуары чистят более 400 единиц малогабаритной техники. Весенняя уборка идет на самых напряженных магистралях, в том числе на Невском, Лиговском, Ленинском и Московском проспектах.

В первую очередь очищают разделительные полосы и островки безопасности, остановки и самые грязные участки тротуаров. Сложнодоступные уголки моют из шлангов вручную. В комитете отмечают, что водой моют только те улицы, где уже нет льда и снега, а водоприемные устройства очищены и прогреты паром. Работы ведутся только при плюсовой температуре.

«Наша задача — привести город в порядок после зимы в кратчайшие сроки. В прошлом году мы начали мыть улицы 1 марта, в этом году погода оставила нам в два раза меньше времени. Но мы должны сделать все, чтобы майские праздники город встретил чистым и ухоженным», — отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский на совещании с директорами дорожных предприятий.