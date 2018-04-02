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12:41 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургские улицы начали отмывать от зимней грязи

Петербургские дорожники, пользуясь первыми теплыми днями весны, начали отмывать городские улицы от песка и грязи после зимы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

На улицы Петербурга вывели 257 подметально-вакуумных машин, в том числе 27 мощных дорожных пылесосов, которые были закуплены в декабре. Тротуары чистят более 400 единиц малогабаритной техники. Весенняя уборка идет на самых напряженных магистралях, в том числе на Невском, Лиговском, Ленинском и Московском проспектах.

В первую очередь очищают разделительные полосы и островки безопасности, остановки и самые грязные участки тротуаров. Сложнодоступные уголки моют из шлангов вручную. В комитете отмечают, что водой моют только те улицы, где уже нет льда и снега, а водоприемные устройства очищены и прогреты паром. Работы ведутся только при плюсовой температуре.

«Наша задача — привести город в порядок после зимы в кратчайшие сроки. В прошлом году мы начали мыть улицы 1 марта, в этом году погода оставила нам в два раза меньше времени. Но мы должны сделать все, чтобы майские праздники город встретил чистым и ухоженным», — отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский на совещании с директорами дорожных предприятий.

Чтобы качественно отмыть улицу, ее нужно пройти щетками не менее пяти раз, и только затем на магистрали уступом выходит колонна «поливалок», подающих воду под большим давлением, отмечают в комитете. И так дорожника должны будут очистить 2,5 тысячи петербургских улиц.

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