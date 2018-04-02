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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем хотят благоустроить тротуар за 4,4 млн рублей

За эти деньги подрядчик должен озеленить территорию и выкорчевывать пни.

Источник: РИА "Новости"

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на благоустройство тротуара в Рамони на улице Воронежской. Максимальная цена контракта, которая частенько остается окончательной, составила кругленькую сумму — 4 410 888 рублей.

За эти деньги победитель тендера должен выполнить пять видов работ: ремонтные, электромонтажные, погрузо-разгрузочные, озеленение и устройство тротуаров. В частности, нужно будет установить освещение, обустроить дорожки, выкорчевать пни, удалить сухие деревья.

Заявки на участие принимают до 16 апреля. Победителя торгов определят 20 апреля.

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