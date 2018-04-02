Под Воронежем хотят благоустроить тротуар за 4,4 млн рублей
За эти деньги подрядчик должен озеленить территорию и выкорчевывать пни.
За эти деньги подрядчик должен озеленить территорию и выкорчевывать пни.
На сайте госзакупок появилась информация о тендере на благоустройство тротуара в Рамони на улице Воронежской. Максимальная цена контракта, которая частенько остается окончательной, составила кругленькую сумму — 4 410 888 рублей.
За эти деньги победитель тендера должен выполнить пять видов работ: ремонтные, электромонтажные,
Заявки на участие принимают до 16 апреля. Победителя торгов определят 20 апреля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.