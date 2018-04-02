Под Воронежем хотят благоустроить тротуар за 4,4 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на благоустройство тротуара в Рамони на улице Воронежской. Максимальная цена контракта, которая частенько остается окончательной, составила кругленькую сумму — 4 410 888 рублей.

За эти деньги победитель тендера должен выполнить пять видов работ: ремонтные, электромонтажные, погрузо-разгрузочные, озеленение и устройство тротуаров. В частности, нужно будет установить освещение, обустроить дорожки, выкорчевать пни, удалить сухие деревья.