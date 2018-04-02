В Екатеринбурге может исчезнуть автобусный маршрут № 052
Правда точная дата отмены пока не называется.
Правда точная дата отмены пока не называется.
Жители Екатеринбурга обеспокоены тем, что в ближайшее время может исчезнуть автобусный маршрут № 052. Напомним, он курсирует от Горбольницы № 7 до Начдива Онуфриева. Наблюдательные горожане сегодня заметили, что данного рейса не оказалось на табличках, имеющихся на остановках.
Как выяснилось, маршрут действительно планируют убрать
Напомним, автобусный маршрут № 052 должны были отменить еще летом прошлого года. Рейс попал в «черный список» новой транспортной реформы. Но тогда ликвидировать его все же не стали.
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