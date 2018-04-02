В Екатеринбурге может исчезнуть автобусный маршрут № 052

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга обеспокоены тем, что в ближайшее время может исчезнуть автобусный маршрут № 052. Напомним, он курсирует от Горбольницы № 7 до Начдива Онуфриева. Наблюдательные горожане сегодня заметили, что данного рейса не оказалось на табличках, имеющихся на остановках.

Как выяснилось, маршрут действительно планируют убрать из-за большого количества дублирующих рейсов. Правда, точная дата отмены пока не называется.