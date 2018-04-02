Екатеринбургские улицы будут мыть шампунем весь апрель
Чтобы смыть грязь и химпрепараты.
Чтобы смыть грязь и химпрепараты.
В апреле после вывоза снега коммунальщики начнут очищать от грязи и мусора дорожные лотки и мыть покрытие специальным шампунем. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.
«Мытье дорог шампунем позволяет удалить и пыль, и остатки химических материалов, которыми они обрабатываются во время гололеда. Поэтому мыть улицы шампунем будем весь апрель», — отметила она.
Помимо комитета благоустройства, к уборке города после зимы подключатся и другие подразделения мэрии. В частности, комитет по торговле проконтролирует чистоту киосков, витрин магазинов и остановочных павильонов.
По словам Благодатковой, особое внимание будет уделено «наведению порядка» в мегаполисе и во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице Урала этим летом.
«Разработана специальная технология уборки. Просчитано все до минут — сколько будет задействовано человек, техники. Будут установлены дополнительные урны, контейнеры для мусора. Поэтому мы надеемся, что город достойно проведет эти дни», — заявила Тамара Благодаткова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.