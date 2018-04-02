Екатеринбургские улицы будут мыть шампунем весь апрель

Источник: УралИнформБюро

В апреле после вывоза снега коммунальщики начнут очищать от грязи и мусора дорожные лотки и мыть покрытие специальным шампунем. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

«Мытье дорог шампунем позволяет удалить и пыль, и остатки химических материалов, которыми они обрабатываются во время гололеда. Поэтому мыть улицы шампунем будем весь апрель», — отметила она.

Помимо комитета благоустройства, к уборке города после зимы подключатся и другие подразделения мэрии. В частности, комитет по торговле проконтролирует чистоту киосков, витрин магазинов и остановочных павильонов.

По словам Благодатковой, особое внимание будет уделено «наведению порядка» в мегаполисе и во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице Урала этим летом.