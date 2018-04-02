Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Назван лучший автомобиль в мире
В каких семьях вырастают читающие дети
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
13:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские улицы будут мыть шампунем весь апрель

Чтобы смыть грязь и химпрепараты.

Источник: УралИнформБюро

В апреле после вывоза снега коммунальщики начнут очищать от грязи и мусора дорожные лотки и мыть покрытие специальным шампунем. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

«Мытье дорог шампунем позволяет удалить и пыль, и остатки химических материалов, которыми они обрабатываются во время гололеда. Поэтому мыть улицы шампунем будем весь апрель», — отметила она.

Помимо комитета благоустройства, к уборке города после зимы подключатся и другие подразделения мэрии. В частности, комитет по торговле проконтролирует чистоту киосков, витрин магазинов и остановочных павильонов.

По словам Благодатковой, особое внимание будет уделено «наведению порядка» в мегаполисе и во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице Урала этим летом.

«Разработана специальная технология уборки. Просчитано все до минут — сколько будет задействовано человек, техники. Будут установлены дополнительные урны, контейнеры для мусора. Поэтому мы надеемся, что город достойно проведет эти дни», — заявила Тамара Благодаткова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Воздушный парк "Уральских авиалиний" пополнил новый Airbus
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь