В Новосибирске озвучили уточненный прогноз по паводку

По предварительным расчетам, приток воды в Новосибирское водохранилище весной будет ниже нормы — примерно 85 процентов. Нынешняя ситуация, отмечают специалисты, напоминает 2014 год — тогда тоже не было предпосылок к бурному прохождению паводка, однако обильные дожди на Алтае и теплая погода спровоцировали там сильнейшее наводнение. Именно поэтому, подчеркивают гидрологи, все расчёты сегодня — предварительные. Так вот согласно им, половодье в этом году пройдет относительно спокойно.