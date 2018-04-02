В Новосибирске озвучили уточненный прогноз по паводку
Чего ждать Новосибирску от паводка? Сегодня на межведомственной комиссии в
Чего ждать Новосибирску от паводка? Сегодня на межведомственной комиссии в
По предварительным расчетам, приток воды в Новосибирское водохранилище весной будет ниже нормы — примерно 85 процентов. Нынешняя ситуация, отмечают специалисты, напоминает 2014 год — тогда тоже не было предпосылок к бурному прохождению паводка, однако обильные дожди на Алтае и теплая погода спровоцировали там сильнейшее наводнение. Именно поэтому, подчеркивают гидрологи, все расчёты сегодня — предварительные. Так вот согласно им, половодье в этом году пройдет относительно спокойно.
Резервуар водохранилища будут наполнять плавно, начиная с 10 апреля. Однако обеспокоенность графиком наполнения Обского моря проявили речники — согласно ему, сроки запуска паромного сообщения в Ордынском районе могут сдвинуться к двадцатым числам мая, что на две недели позже обычного.
Василий Борисенко, руководитель
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