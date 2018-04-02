Погода в Башкирии на неделю: пасмурно и снег с дождем

Прошедший март метеорологи называют самым холодным с 1970 года. Среднемесячная температура воздуха по республике была ниже нормы на 3,3С.

Начало второго весеннего месяца в Башкирии выдалось снежным и ветреным: в первые дни апреля на республику опустилась настоящая пурга. Начавшаяся со 2 апреля рабочая неделя обещает принести относительное потепление. Температура воздуха в светлое время суток уже не будет опускаться ниже 0C. Однако по ночам отрицательная температура сохранится, что может создать дополнительные неудобства в в виде гололеда.

В Башгидрометцентре отметили, что в ближайшее время начнет осуществляться переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных, в сроки близкие к климатическим. Это значит, что в республику приходит настоящая весна.

Как сообщает Росгидрометцентр, со 2 по 9 апреля на территории Башкирии установится пасмурная погода, с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь со снегом в понедельник, четверг и воскресенье. В остальные дни жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. Вероятность выпадения осадков во вторник, среду, пятницу и субботу крайне мала, утверждают метеорологи. Кроме того, на протяжении недели осадков не ожидается и в ночное время суток.

Среднесуточная температура воздуха, которая установится в ближайшие семь дней в Башкирии составит днем +3, +6C, ночью -3, -6C. Ветер переменчивый, 2−4 метра в секунду. В башкирской столице возможны сильные порывы ветра, от 10 до 14 метров в секунду. Едва ли не ураганный ветер западного направления ожидается в Уфе в следующий понедельник, 9 апреля.