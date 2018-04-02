Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми: эвакуировали посетителей и продавцов ТРК «Семья»
В «Семье» 110 эвакуационных дверей. Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми продолжаются.
В «Семье» 110 эвакуационных дверей. Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми продолжаются.
Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми начались на прошлой неделе, вскоре после трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Противопожарную учебную тревогу в «Семье» назначили на утро понедельника. Накануне — в пятницу — об этом оповестили пермских газетчиков и телевизионщиков. Их заинтриговали тем, что в
В голове рисовалась эпическая картина: в торговом зале витают клубы едкого дыма,
Получилось все гораздо прозаичнее.
«Локальное задымление» устраивают при помощи аэрозольного баллончика. Охранник поднимается по стремянке под самый потолок и прыскает из него в
— А что в баллончике? — спрашивают его слегка разочарованные телеоператоры.
— Жидкий дым — специальная проверочная жидкость, — отвечает.
После этого в зале слышится мерное гудение.
— Видите, заработала система дымоудаления, — объясняют журналистам. — Воду
Из репродукторов на этажах начинает звучать громкий отчетливый голос.
— Учебная противопожарная тревога, объявляется учебная эвакуация! — диктор несколько раз подчеркивает, что это — учения.
Толп эвакуирующихся не наблюдается — в понедельник с утра им просто неоткуда взяться, по залам ходят редкие покупатели.
— А
Охранники приглашают нас к выходу. Выходим на улицу. Там уже толпится стайка продавцов. Многие — без верхней одежды.
— Не успели одеться? — интересуемся.
— Да нет, — говорят. — Нас же предупреждали, что тревога — учебная.
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