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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми: эвакуировали посетителей и продавцов ТРК «Семья»

В «Семье» 110 эвакуационных дверей. Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми продолжаются.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Перми начались на прошлой неделе, вскоре после трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Противопожарную учебную тревогу в «Семье» назначили на утро понедельника. Накануне — в пятницу — об этом оповестили пермских газетчиков и телевизионщиков. Их заинтриговали тем, что в торгово-развлекательном комплексе на улице Революции, 13 будет устроено «локальное задымление». Что после этого включится противопожарная система и мощные вентиляторы начнут удалять дым.

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В голове рисовалась эпическая картина: в торговом зале витают клубы едкого дыма, из-под потолка из сотен оросителей струится вода, толпы народа в спешке тянутся к выходам.

Получилось все гораздо прозаичнее.

«Локальное задымление» устраивают при помощи аэрозольного баллончика. Охранник поднимается по стремянке под самый потолок и прыскает из него в датчик-газоанализатор.

— А что в баллончике? — спрашивают его слегка разочарованные телеоператоры.

— Жидкий дым — специальная проверочная жидкость, — отвечает.

После этого в зале слышится мерное гудение.

— Видите, заработала система дымоудаления, — объясняют журналистам. — Воду из-под потолка включать не будем, поверьте на слово, что мощные насосы нагнетают ее в систему, воды хватит на час тушения пожара — до приезда пожарных.

Из репродукторов на этажах начинает звучать громкий отчетливый голос.

— Учебная противопожарная тревога, объявляется учебная эвакуация! — диктор несколько раз подчеркивает, что это — учения.

Толп эвакуирующихся не наблюдается — в понедельник с утра им просто неоткуда взяться, по залам ходят редкие покупатели.

— А вообще-то у нас в будни проходит до 2400 человек в час, а в выходные — 2700, — говорят руководители ТРК. — У нас 110 эвакуационных дверей, посетителю изучить их расположение невозможно, поэтому, видите, охранники показывают людям пути эвакуации. Все двери автоматически открываются при пожаре, дежурный на пульте может посмотреть на мониторе — все ли открылись.

Охранники приглашают нас к выходу. Выходим на улицу. Там уже толпится стайка продавцов. Многие — без верхней одежды.

— Не успели одеться? — интересуемся.

— Да нет, — говорят. — Нас же предупреждали, что тревога — учебная.

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