Отключение электричества 3 апреля затронет дома в трех районах Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 2 апреля). 3 апреля в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов произойдет отключение электричества. Специалисты будут производить плановый вывод в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в Вахитовском районе в доме № 6 по ул. Саид-Галеева.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах частного сектора поселка Восточный Приволжского района по улицам: Акчулпан, Механиков. В это же время свет отключат в домах частного сектора по улицам: Агачлык, пер. Аланлык, Каенсар, Приречный пер., ул. Звонкая, Рассветная, Рассветный пер., Затлы, Рябиновая, Сабит, Строителей, Уртак, Урмале.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах поселка Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Вишневая, 1−19, 2−20, 123−129, ул. Лесная, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б, ул. Сливовая, 1−17, 2−28, ул. Спортивная, 1−29, 2−24.