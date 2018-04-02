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13:57 (мск), источник: Интерфакс

Судовладелец арестованного сейнера «Норд» заявляет о недопуске консула РФ к экипажу

2 апреля. Interfax-Russia.ru — Украинские власти не пускают российского консула к морякам задержанного неделю назад в Азовском море рыболовецкого судна «Норд» (флаг России, порт приписки — Керчь, Крым) и арестованного на днях украинским судом, сообщил журналистам представитель судовладельца — рыбколхоза имени Первого мая.

«В настоящий момент судно арестовано властями Украины, ведутся следственные действия. До настоящего времени на борт судна не допущен консул РФ, так как идет процесс установления личностей и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет», — сказал представитель владельца сейнера.

По его информации, Погранслужба Украины разрешила допуск к экипажу адвоката только 30 марта. «Поданное адвокатом заявление согласно ст. 206 Уголовно-процессуального кодекса Украины (немедленное освобождение лица, содержащегося незаконно под стражей) до сих пор не рассмотрено», — заявил представитель компании-судовладельца.

Он сообщил также, что снабжение экипажа продуктами осуществляется пока через адвокатов, договор на медпомощь «службы Украины заключать отказываются».

Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Такие действия сотрудников Пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги.
представитель владельца сейнера

Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10 гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область Украины), им запрещено покидать судно.

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Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют статью 332−1 УК Украины («Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны», наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок), остальным членам экипажа — часть 2 статьи 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение границы», санкция — штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Судовладелец отправил письмо с просьбой о помощи в администрацию президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

Управление ФСБ России по республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по п. «а» части 2 статьи 211 УК РФ (угон водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, санкция статьи — от 7 до 12 лет лишения свободы).

Москва требует от Киева немедленно отпустить экипаж, заявили в МИД РФ.

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