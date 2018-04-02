Названа причина падения первого беспилотника «Почты России»
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата для «Почты России» произошло нештатное отключение электронного оборудования, говорится в сообщении производителя беспилотника, компании «Рудрон/Экспедитор 3М».
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