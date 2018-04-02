Названа причина падения первого беспилотника «Почты России»

Источник: РИА Новости

«Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — отметили в компании.

Ранее в понедельник представитель правительства Бурятии сообщил РИА Новости, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат упал на землю.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-29534144&id=456240270&hash=1fe8e5a6517f99fd&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе «Почты» РИА Новости сообщили, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей.

«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания “Рудрон/Экспедитор 3М” — организовывала тестирование, на которое “Почта России” была приглашена в качестве одного из гостей», — сказали в пресс-службе «Почты России».

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай в 35 километрах от столицы республики.