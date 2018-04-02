Весенний сезон охоты стартует в Новосибирской области 16 апреля

Весенний сезон охоты на пернатую дичь пройдет в Новосибирской области с 16 по 25 апреля. Прием заявлений и выдача разрешений на добычу в регионе уже началась.

На территории общедоступных охотничьих угодий области можно охотиться на селезня уток, вальдшнеп, ворону серую, грача, тетерева, глухаря. На сайте министерства природных ресурсов и экологии региона опубликованы адреса, по которым можно подать заявления.

— Также возможна подача заявления по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4а или при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг, — рассказывают в пресс-службе ведомства.