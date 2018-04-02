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14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Весенний сезон охоты стартует в Новосибирской области 16 апреля

Прием заявлений и выдача разрешений на добычу уже началась.

Весенний сезон охоты на пернатую дичь пройдет в Новосибирской области с 16 по 25 апреля. Прием заявлений и выдача разрешений на добычу в регионе уже началась.

На территории общедоступных охотничьих угодий области можно охотиться на селезня уток, вальдшнеп, ворону серую, грача, тетерева, глухаря. На сайте министерства природных ресурсов и экологии региона опубликованы адреса, по которым можно подать заявления.

— Также возможна подача заявления по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4а или при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что этот вид охоты является наиболее массовым и привлекает на территорию районов области немалое количество охотников. Поэтому в ведомстве настоятельно просят соблюдать технику безопасности при обращении с оружием, правила пожарной безопасности. Охотникам напоминают, что их нарушение влечет не только административную, но и уголовную ответственность.

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