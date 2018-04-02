Руководителей 4 крупнейших ТРЦ Челябинска вызвали «на ковер»

Заседание КЧС под председательством губернатора Бориса Дубровского состоится в среду, 4 апреля. Руководителям ТРЦ «Куба», «Горки», «Родник» и Алмаз предстоит отчитаться об обеспечении пожарной безопасности посетителей во вверенных им заведениях, сообщил осведомленный источник. Будут озвучены и промежуточные итоги проведенных проверок в этих центрах.

Всего в области действует более 500 торговых и развлекательных комплексов, кинотеатров, детских центров. В настоящий момент сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов МЧС и ГИБДД проводят масштабные проверки этих заведений. Их планируется завершить до 15 апреля.

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Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева, в Челябинске работает 17 торгово-развлекательных центров. В пятницу были проверены «Алмаз» и «Родник», ранее — «Куба». В течение двух дней проверяющие работали в «Мегаполисе». До четвертого апреля будут завершены проверки всех этих ТРЦ.

В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения различного характера — от неправильного оформления документов до более серьезных (например, захламлены эвакуационные выходы). По результатам проверок будут предприняты соответствующие меры реагирования, вплоть до приостановки работы ТРЦ в случае серьезных нарушений.

Генпрокурор Юрий Чайка в пятницу на совещании в Екатеринбурге напомнил о своем поручении прокурорам в регионах провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ряд регионов для координации действий региональных прокуратур направлены представители центрального аппарата. Генпрокурор России рассчитывает на то, что в течение месяца эта работа будет завершена.

Чайка заверил, что при выявлении нарушений прокуроры применяют весь комплекс мер, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.

Как уже сообщало агентство, по факту трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).