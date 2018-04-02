Руководителей 4 крупнейших ТРЦ Челябинска вызвали «на ковер»
Руководители четырех крупнейших
Руководители четырех крупнейших
Заседание КЧС под председательством губернатора Бориса Дубровского состоится в среду, 4 апреля. Руководителям ТРЦ «Куба», «Горки», «Родник» и Алмаз предстоит отчитаться об обеспечении пожарной безопасности посетителей во вверенных им заведениях, сообщил осведомленный источник. Будут озвучены и промежуточные итоги проведенных проверок в этих центрах.
Всего в области действует более 500 торговых и развлекательных комплексов, кинотеатров, детских центров. В настоящий момент сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов МЧС и ГИБДД проводят масштабные проверки этих заведений. Их планируется завершить до 15 апреля.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева, в Челябинске работает 17
В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения различного характера — от неправильного оформления документов до более серьезных (например, захламлены эвакуационные выходы). По результатам проверок будут предприняты соответствующие меры реагирования, вплоть до приостановки работы ТРЦ в случае серьезных нарушений.
Генпрокурор Юрий Чайка в пятницу на совещании в Екатеринбурге напомнил о своем поручении прокурорам в регионах провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, сообщили в
Чайка заверил, что при выявлении нарушений прокуроры применяют весь комплекс мер, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.
Как уже сообщало агентство, по факту трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщили в
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