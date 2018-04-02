Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
В каких семьях вырастают читающие дети
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
14:23 (мск), источник: Uralpress.ru

Руководителей 4 крупнейших ТРЦ Челябинска вызвали «на ковер»

Руководители четырех крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска вызваны на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области.

Заседание КЧС под председательством губернатора Бориса Дубровского состоится в среду, 4 апреля. Руководителям ТРЦ «Куба», «Горки», «Родник» и Алмаз предстоит отчитаться об обеспечении пожарной безопасности посетителей во вверенных им заведениях, сообщил осведомленный источник. Будут озвучены и промежуточные итоги проведенных проверок в этих центрах.

Всего в области действует более 500 торговых и развлекательных комплексов, кинотеатров, детских центров. В настоящий момент сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов МЧС и ГИБДД проводят масштабные проверки этих заведений. Их планируется завершить до 15 апреля.

Читайте также
МЧС начало проверки всех торгово-развлекательных центров с кинозалами

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева, в Челябинске работает 17 торгово-развлекательных центров. В пятницу были проверены «Алмаз» и «Родник», ранее — «Куба». В течение двух дней проверяющие работали в «Мегаполисе». До четвертого апреля будут завершены проверки всех этих ТРЦ.

В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения различного характера — от неправильного оформления документов до более серьезных (например, захламлены эвакуационные выходы). По результатам проверок будут предприняты соответствующие меры реагирования, вплоть до приостановки работы ТРЦ в случае серьезных нарушений.

Генпрокурор Юрий Чайка в пятницу на совещании в Екатеринбурге напомнил о своем поручении прокурорам в регионах провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ряд регионов для координации действий региональных прокуратур направлены представители центрального аппарата. Генпрокурор России рассчитывает на то, что в течение месяца эта работа будет завершена.

Чайка заверил, что при выявлении нарушений прокуроры применяют весь комплекс мер, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.

Как уже сообщало агентство, по факту трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили в пресс-службе СКР, уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин; а также экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Челябинцы, возмущенные увольнением директора спортшколы «Конас», соберут подписи за отставку главы упрспорта
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь