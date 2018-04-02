Корова и ДНК-тест, должница в подгузниках и голая пенсионерка: приставы составили топ самых веселых историй

Первое место рейтинга уверенно заняла история о злоключениях коровы Апрельки-Буськи из села Травники Чебаркульского района, чей хозяин, отчаявшись вернуть заблудшую буренку из стойла соседа мирным путем, обратился в суд, где доказал свое право собственности на корову с помощью ДНК-теста.

Не менее интересна и ситуация с арестом автомобиля, чья хозяйка, закрывшись в машине, демонстративно надела подгузник, чтобы выдержать долгую осаду и отстоять свое транспортное средство.

Надолго запомнили приставы и пожилую жительницу Чебаркуля, замучившую своих соседей шумными ночными бдениями. Перед представителями исполнительной власти дама-уклонистка, добровольно не желавшая являться в суд, предстала в результате в костюме Евы.

В канун Нового года пристав-исполнитель из Еманжелинска, разыскивая своего подопечного, стал свидетелем чуда: молодой отец, должник по алиментам, в новом и совершенно неожиданном облике буквально материализовался перед приставом на новогоднем базаре. Там он в образе тигра продавал елки, с удовольствием фотографируясь с покупателями и выкладывая фото в соцсети. После встречи с судебным приставом амплуа вместе с костюмом пришлось сменить и отправиться в суд в скучном образе заурядного алиментщика.

Отметили в своем рейтинге приставы и историю семейства мигрантов из Таджикистана, подлежащих выдворению, которые долгое время находились в розыске. Когда иностранцев, проживавших в самодельных хибарах на мусорном полигоне под Еманжелинском, все-таки нашли, оказалось, что их стало больше на шесть (трое — младенцы, появившиеся на свет в период поисков).