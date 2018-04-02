Корова и ДНК-тест, должница в подгузниках и голая пенсионерка: приставы составили топ самых веселых историй
Судебные приставы Челябинской области по случаю международного Дня смеха составили рейтинг самых веселых историй из своей практики.
Судебные приставы Челябинской области по случаю международного Дня смеха составили рейтинг самых веселых историй из своей практики.
Первое место рейтинга уверенно заняла история о злоключениях коровы
Не менее интересна и ситуация с арестом автомобиля, чья хозяйка, закрывшись в машине, демонстративно надела подгузник, чтобы выдержать долгую осаду и отстоять свое транспортное средство.
Надолго запомнили приставы и пожилую жительницу Чебаркуля, замучившую своих соседей шумными ночными бдениями. Перед представителями исполнительной власти
В канун Нового года
Отметили в своем рейтинге приставы и историю семейства мигрантов из Таджикистана, подлежащих выдворению, которые долгое время находились в розыске. Когда иностранцев, проживавших в самодельных хибарах на мусорном полигоне под Еманжелинском,
Завершает ТОП приставов история, произошедшая в Сосновском районе, когда нетрезвый обвиняемый пришел в суд, как в храм Божий: с крестным знамением и земными поклонами.
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