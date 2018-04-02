Как и чем питаются жители Башкирии — статистики проведут специальное исследование

Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.

Выборочное наблюдение рациона питания населения проводится для получения статистической информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.

Задача проведения исследования — получение статистических данных об уровне индивидуального потребления продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации Концепции демографической политики России на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Здоровье».