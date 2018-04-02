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14:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Как и чем питаются жители Башкирии — статистики проведут специальное исследование

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 17 мая по 15 июня статистики республики проведут выборочное наблюдение рациона питания населения. Опрос респондентов будет вестись по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства на условиях добровольного согласия, сообщили в Башкортостанстате.

Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.

Выборочное наблюдение рациона питания населения проводится для получения статистической информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.

Задача проведения исследования — получение статистических данных об уровне индивидуального потребления продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации Концепции демографической политики России на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Здоровье».

Выборочное наблюдение рациона питания населения основано на опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех регионах страны, и проводится с охватом 45 тысяч домохозяйств один раз в пять лет.

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