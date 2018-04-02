В Сочи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с
Жителей и гостей Сочи 2 апреля предупредили о сильном ветре.
Жителей и гостей Сочи 2 апреля предупредили о сильном ветре.
На территории курорта ночью 2 апреля и утром следующего дня ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15−20 м/с, рассказали в
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
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