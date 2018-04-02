В Волгограде к борьбе с мошкой привлекут авиацию

Дельталеты и микросамолеты будут обрабатывать волгоградские водоемы от мошки к мундиалю.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные на сайте госзакупок, с помощью авиации в городе с воздуха обработают «Волгоград Арену» в радиусе 15 километров от стадиона. Специальный препарат распылят на территории 23 000 гектаров.