Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Елена Захарова окрестила дочку
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
14:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде к борьбе с мошкой привлекут авиацию

Специалисты с воздуха обработают территорию вокруг арены, построенной к ЧМ-2018.

Дельталеты и микросамолеты будут обрабатывать волгоградские водоемы от мошки к мундиалю.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные на сайте госзакупок, с помощью авиации в городе с воздуха обработают «Волгоград Арену» в радиусе 15 километров от стадиона. Специальный препарат распылят на территории 23 000 гектаров.

Добавим, что перед тем, как распылять вещество, специалисты изучат популяцию гнуса и рассчитают необходимую концентрацию препарата. Все это вместе с обработкой водоемов они должны будут сделать до 10 июня.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Выкуп просить побоялся? Пенсионер четыре дня держал в плену школьницу
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь