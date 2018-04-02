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14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

На Пасху в Самаре до кладбищ пустят около 100 автобусов

В городе будут работать восемь таких маршрутов.

В Самаре в период церковных праздников пустят около 100 автобусов, на которых можно будет добраться до кладбищ.

— По сложившейся традиции, в эти дни горожане посещают могилы усопших родных и близких. Для того, чтобы помочь людям добраться, в период главных религиозных праздников будут курсировать специальные «ритуальные маршруты», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Всего их будет восемь: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.

Отмечают, что автобусы уже подготовили к перевозке пассажиров. На прошлой неделе прошел комиссионный объезд по всем маршрутам. Кроме того, провели техническое обследование 100 автобусов, которые выйдут в рейс.

При этом обещают, что улицы от снега почистят к четвергу.

Напомним, Пасха в этом году выпала на 8 апреля. Кроме этого дня автобусы до кладбищ будут ходить в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая.

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