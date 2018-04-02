Самую красивую бурятскую девушку выбрали в Иркутской области
В Иркутске выбрали бурятскую красавицу. Жёстких требований к внешности в этом конкурсе нет. Здесь важно совсем другое.
В Иркутске выбрали бурятскую красавицу. Жёстких требований к внешности в этом конкурсе нет. Здесь важно совсем другое.
В этом конкурсе красоты модели дефилируют не в купальниках, а в национальных нарядах. Яркие, богато украшенные, где каждый элемент символизирует место, откуда родом бурятская красавица. У Ирины Ильиной на костюме серебряные рыбки. Это омуль, объясняет девушка, она живёт на Байкале.
— Традиционный ольхонский отрезной костюм. У нас хубасе. Вот эта жилетка, она отрезная. Например, у аларских она цельнокроенная, — говорит участница конкурса красоты «Цветок Байкала» Ирина Ильина.
В Иркутске бурятскую красавицу выбирают 12-й раз. Претенденток всего восемь, но они уже выдержали большой конкурс в своих районах. Жёстких требований к внешности здесь нет. Никаких идеальных параметров, главное, говорят организаторы, — любовь к родной культуре.
— Конкурс «Цветок Байкала» основан на традициях народа. Костюмы есть костюмы. Но больше конкурс стоит не на том, чтобы показать красоту костюма, а на том, как девушки понимают традиции бурятские, язык, — говорит директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Амагзаев.
Рассказать о себе, спеть песню на бурятском языке, станцевать. Лучше всех, по мнению жюри, удалось прочувствовать родную культуру Софии ИмегЕновой из
— Когда готовилась, меня удивил бурятский язык. Я хоть и понимаю, разговариваю, я
Победительница конкурса красоты «Цветок Байкала» будет представлять Иркутскую область на международном фестивале бурятской культуры «Алтаргана». Он состоится летом.
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