В Самарканде открыли три детсада с русским языком обучения

Источник: Sputnik

В махалле «Мингтут» города Самарканда открыли садик «Сказочная страна». Он рассчитан на 120 мест, обучение детей в нем будет проходить на русском языке.

В махалле «Лолазор 2» начал свою деятельность садик под названием «Умка Н». В этом дошкольном заведении обучение будет проходить на русском и узбекском языках. Садик, который рассчитан на 70 человек, уже принял 15 детей.

В махалле «Сиёбча» заработал детский сад под названием Advantage Smart Kids, рассчитанный на 70 человек. В настоящий момент в него уже зачислено 35 человек. Обучение также будет вестись на русском языке.

Таким образом, в Самарканде теперь насчитывается 12 негосударственных образовательных учреждений, указывает издание.

Согласно госпрограмме, в Самаркандской области до конца 2018 года планируется открыть 50 негосударственных образовательных учреждений.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости отвести широкую роль частным детским садам.

Недавно, находясь с инспекционной поездкой по Кашкадарьинской области, Шавкат Мирзиёев посетил детский сад «Вундеркинд».