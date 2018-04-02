В Самарканде открыли три детсада с русским языком обучения
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Самарканде прошла торжественная церемония открытия негосударственных дошкольных учреждений, сообщает издательство «Зарафшон».
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Самарканде прошла торжественная церемония открытия негосударственных дошкольных учреждений, сообщает издательство «Зарафшон».
В махалле «Мингтут» города Самарканда открыли садик «Сказочная страна». Он рассчитан на 120 мест, обучение детей в нем будет проходить на русском языке.
В махалле «Лолазор 2» начал свою деятельность садик под названием «Умка Н». В этом дошкольном заведении обучение будет проходить на русском и узбекском языках. Садик, который рассчитан на 70 человек, уже принял 15 детей.
В махалле «Сиёбча» заработал детский сад под названием Advantage Smart Kids, рассчитанный на 70 человек. В настоящий момент в него уже зачислено 35 человек. Обучение также будет вестись на русском языке.
Таким образом, в Самарканде теперь насчитывается 12 негосударственных образовательных учреждений, указывает издание.
Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости отвести широкую роль частным детским садам.
Недавно, находясь с инспекционной поездкой по Кашкадарьинской области, Шавкат Мирзиёев посетил детский сад «Вундеркинд».
Президент был впечатлен условиями, созданными в учреждении, поручил построить в области несколько подобных дошкольных учреждений и распорядился подарить заведующей детским садом автомобиль.
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